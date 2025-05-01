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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Юрмале, Латвия

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79 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 3
Сдается пентхаус с четырьмя комнатами и террасой в проекте "KRŪZES NAMS" в элитном районе го…
$2,706
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2
В в долгосрочную аренду предлагается квартира в проекте "CLUB 10" в элитном районе Юрмалы, Б…
$1,190
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2
Квартира в современном жилом комплексе «Турайдас Кварталс» рядом с улицей Йомас.Квартира сос…
$1,163
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
На аренду предлагается квартира в новом проекте "PineWood Apartments" в Яундубулты, Юрмала.К…
$1,340
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 3
Просторная квартира в проекте "JURMALA PARK HOUSE" в самом центре Юрмалы рядом с лесопарком …
$2,546
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
Предлагаются в аренду новые квартиры в самом центре Юрмалы - Майори, на улице Йомас!Квартира…
$770
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
На долгосрочную аренду предлагается новая квартира в проекте "ELEGIA", который находится в п…
$1,451
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 3
В аренду предлагается двухуровневая мансардная квартира в 5 минутах ходьбы до моря в Майори.…
$1,083
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 103 м²
Этаж 1
На аренду предлагается квартира в новом комплексе в центре Юрмалы-Дзинтари. В квартире холл,…
$4,114
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
На долгосрочную  аренду предлагаются новые квартиры в 150 метрах от моря в центре Юрмалы-Дзи…
$2,456
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
Квартира в новом проекте " Admirāļu osta". Квартира сдается в аренду с полной отделкой, встр…
$1,299
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
Предлагается в долгосрочную аренду квартира в новом проекте "PineWood Apartments" в Яндубулт…
$1,623
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Этаж 3
На аренду предлагается новая квартира в Дзинатари с двумя спальнями до 01.07.2024.Стильный, …
$650
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Этаж 3
Просторная квартира в проекте "JURMALA PARK HOUSE" в самом центре Юрмалы рядом с лесопарком …
$2,167
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 4
Предлагается в долгосрочную аренду просторная трехкомнатная квартира в 50 метрах от моря в М…
$1,675
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Предлагается в долгосрочную аренду квартира в самом центре Юрмалы в проекте на ул.Мадонас , …
$830
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2
На аренду предлагается квартира в новом комплексе в центре Юрмалы-Дзинтари. В квартире холл,…
$2,598
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Доступны другие квартиры в этом доме. Квартира в Юрмале. С хороший внутренний дворик, бесед…
$2,524
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1
Предлагается в долгосрочную аренду квартира в центре Юрмалы, в Дзинтари, в комплексе «Юрмаль…
$1,949
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 3
Просторная квартира в проекте "JURMALA PARK HOUSE" в самом центре Юрмалы рядом с лесопарком …
$2,275
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
Предлагается на аренду эксклюзивная квартира в Юрмале, Булдури. В квартире просторная гостин…
$2,782
в месяц
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 2
Сдаётся 5-ти комнатная квартира с террасой в новом проекте "Admirāļu Osta", в элитном районе…
$3,789
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Предлагается в долгосрочную аренду 3-х комнатная квартира. Квартира в новом проекте " Admirā…
$1,950
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 2
Предлагается в долгосрочную аренду просторная трехкомнатная квартира у моря в Дзинтари! Экск…
$3,908
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1
В долгосрочную аренду в Юрмале предлагается уютная квартира в новом проекте «Вивальди Платин…
$1,732
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Предлагаются в аренду новые квартиры в самом центре Юрмалы - Майори, на улице Йомас!Квартира…
$920
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 3
На долгосрочную и краткосрочную аренду предлагается эксклюзивный пентхаус в новом комплексе …
$7,361
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 2
Предлагается в аренду двухкомнатная квартира в самом центре Юрмалы – Майори!Квартира в стиле…
$670
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Предлагается на аренду 2-х комнатная эксклюзивная квартира в Юрмале, Дзинтари, в новом 8-и э…
$1,297
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3
Предлагается в долгосрочную аренду просторная и светлая квартира у моря в Лиелупе!Квартира с…
$1,228
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с террасой