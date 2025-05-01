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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Юрмале, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Предлагаем на аренду просторную квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы, буквально в …
$13,014
в месяц
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