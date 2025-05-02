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Жильё в Jekabpils novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Selija, Латвия
Дом 4 комнаты
Selija, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$167,654
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Jekabpils novads, Латвия

Недорогая
Элитная
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