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Жильё в Яунелгаве, Латвия

1 объект найдено
Дом 12 комнат в Яунелгава, Латвия
Дом 12 комнат
Яунелгава, Латвия
Число комнат 12
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
$288,975
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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