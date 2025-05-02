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Жильё в Gibulu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Gibulu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Gibulu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Красивое имение в Латвии на самом деле уникально возможность поселиться на лоне природы, нах…
$242,568
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Параметры недвижимости в Gibulu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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