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Жильё в Engures pagasts, Латвия

дома
5
5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Engure, Латвия
Дом 5 комнат
Engure, Латвия
Число комнат 5
Площадь 381 м²
Количество этажей 3
$293,604
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Дом 5 комнат в Кестерциемс, Латвия
Дом 5 комнат
Кестерциемс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
$264,476
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Дом в Berzciems, Латвия
Дом
Berzciems, Латвия
Площадь 950 м²
Этаж 1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
$576,318
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Дом 7 комнат в Апшуциемс, Латвия
Дом 7 комнат
Апшуциемс, Латвия
Число комнат 7
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
$316,525
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Дом 6 комнат в Кестерциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Кестерциемс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
$753,111
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