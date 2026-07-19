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Квартиры в Elejas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Elejas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Elejas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
$43,473
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Elejas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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