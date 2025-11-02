Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Drabesu pagasts
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Drabesu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Amatciems, Латвия
Дом 6 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Построен в элегантном швейцарском стиле шале с деревянной черепичной крышей и высококачестве…
$541,417
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
