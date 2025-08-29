Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жильё в Cenu pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом в Ane, Латвия
Дом
Ane, Латвия
Площадь 150 м²
$280,840
Дом 4 комнаты в Dalbe, Латвия
Дом 4 комнаты
Dalbe, Латвия
Число комнат 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
$162,351
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Параметры недвижимости в Cenu pagasts, Латвия

