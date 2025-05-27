Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Babites pagasts
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Babites pagasts, Латвия

Вилла Удалить
Очистить
25 объектов найдено
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Площадь 264 м²
Дом в Пиньки, Бабитская волость, поселок ''Салиена'', в очень удобном месте между Ригой и Юр…
$780,687
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 7
Площадь 497 м²
Продается огромный фундаментальный дом, сделанный из органических материалов общей площадью …
$512,860
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Сдается новый, современный частный дом с тремя спальнями в Пиньках. Дом находится в нескольк…
$363,561
Оставить заявку
Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$740,798
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
В доме есть все для комфортного проживания,  качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$820,576
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$433,082
Оставить заявку
Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$547,051
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Площадь 223 м²
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$512,860
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$455,876
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
В доме есть все для комфортного проживания,  качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$854,767
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Продаем новый частный дом в новом поселке Спилве. Удобное расположение - на расстоянии 10-15…
$564,146
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 9
Площадь 564 м²
Предлагаем на продажу замечательный , просторный дом в посёлке Либери.Поселок Либери (Liberi…
$568,705
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продается эксклюзивный дом в престижном поселке Мажарес, недалеко от центра Риги. Этот дом…
$786,386
Оставить заявку
Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$740,798
Оставить заявку
Вилла в Sebruciems, Латвия
Вилла
Sebruciems, Латвия
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Oсобенный закрытый поселок, скрытый от посторонних глаз, со своим уникальным круглосуточным …
$706,607
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Предлагаем на продажу абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом располож…
$740,798
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Замечательный современный таунхаус в посёлке Saliena. Тихий, благоустроенный, обжитой посёло…
$433,082
Оставить заявку
Вилла в Бабите, Латвия
Вилла
Бабите, Латвия
Количество спален 6
Площадь 270 м²
$398,891
Оставить заявку
Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Дом в эксклюзивном закрытом посёлке “Таурини”, расположенном на берегу живописного озера. Зд…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Dzilnuciems, Латвия
Вилла
Dzilnuciems, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$740,798
Оставить заявку
Вилла в Sebruciems, Латвия
Вилла
Sebruciems, Латвия
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Предлагаем на продажу дом с общей площадью в 350 кв. м, расположенный на тихой улице частных…
$797,783
Оставить заявку
Вилла в Пиньки, Латвия
Вилла
Пиньки, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Шикарный дом с 4 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$626,829
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 368 м²
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект с великолепно…
$911,752
Оставить заявку
Вилла в Babites pagasts, Латвия
Вилла
Babites pagasts, Латвия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Современный дом в тихом, лесном районе.  Всё продумано до мелочей - полная отделка, современ…
$337,348
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Babites pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти