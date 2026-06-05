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Аренда коммерческой недвижимости в Babites pagasts, Латвия на долгий срок

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 440 м² в Пиньки, Латвия
Коммерческое помещение 1 440 м²
Пиньки, Латвия
Площадь 1 440 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - новый проект, охранник . Территория - ухоженный территории, закрытая тер…
$6,727
в месяц
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Коммерческое помещение 6 200 м² в Пиньки, Латвия
Коммерческое помещение 6 200 м²
Пиньки, Латвия
Площадь 6 200 м²
Дом и экстры дома - реновированное здание, охранник , все коммуникации. Территория - закрыта…
$16,299
в месяц
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