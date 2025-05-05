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Жильё в Allazu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Allazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Allazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
$446,454
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Параметры недвижимости в Allazu pagasts, Латвия

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