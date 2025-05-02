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Дома возле озера в Adazu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$383,596
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Adazu pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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