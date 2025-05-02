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Дома с террасой в Adazu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Baltezers, Латвия
Дом 6 комнат
Baltezers, Латвия
Число комнат 6
Площадь 544 м²
Этаж 2/2
Новый, эксклюзивный особняк с видом на озеро Балтезерс. Дорогая дизаинерская отделка, 6 комн…
$641,359
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Параметры недвижимости в Adazu pagasts, Латвия

с гаражом
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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