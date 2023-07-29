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Земельные участки в Стамбул, Турция

3 объекта найдено
Земельные участки в Аташехир, Турция
Земельные участки
Аташехир, Турция
Площадь 301 м²
Инвестиционная Земля под Застройку в Стамбуле, Аташехир. Земельный участок площадью 302 кв. …
€ 382,000
Земельные участки в Karaburun Mahallesi, Турция
Земельные участки
Karaburun Mahallesi, Турция
Площадь 205 м²
Участок в Стамбуле с Разрешением на Застройку в 500 м от Моря. Участок с видом на море распо…
€ 145,000
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€ 50,127
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