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Земельные участки в Торревьеха, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
800 м²
€ 275,000
Хороший участок под застройку на углу в центре Торревьехи, чтобы построить дом мечты или два…
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 700,000
Строительный участок 1500 м2 на севере Торревьехи. Строительный участок 1524 м2 на севере То…
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 3,150,000
Участок под строительство в центре города Торрревьеха. Участок под жилое или коммерческое ст…
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 3,500,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 375,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
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