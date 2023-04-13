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Купить земельный участок в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

30 объектов найдено
Земельные участкив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Земельные участки
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
€ 35,000
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
Земельные участкив Almoradi, Испания
Земельные участки
Almoradi, Испания
€ 145,800
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,800,000
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участкив Catral, Испания
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
Земельные участки 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,100,000
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 650,000
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
Земельные участкив Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
€ 350,000
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
Земельные участкив Las Escalericas, Испания
Земельные участки
Las Escalericas, Испания
€ 179,900
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 0.00 …
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,900,000
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
Земельные участкив Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
800 м²
€ 275,000
Хороший участок под застройку на углу в центре Торревьехи, чтобы построить дом мечты или два…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,000,000
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
Земельные участкив Гуардамар, Испания
Земельные участки
Гуардамар, Испания
€ 259,900
Участок под строительство в городе Торревьеха. Участок под жилое строительсво в городе Торре…
Земельные участкив Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 700,000
Строительный участок 1500 м2 на севере Торревьехи. Строительный участок 1524 м2 на севере То…
Земельные участкив Гуардамар, Испания
Земельные участки
Гуардамар, Испания
€ 109,900
Участок возле пляжа Ла Мата и Гуардамар
Земельные участкив Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 3,150,000
Участок под строительство в центре города Торрревьеха. Участок под жилое или коммерческое ст…
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
1 300 м²
€ 5,000,000
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
5 000 м²
€ 8,500,000
Испания Коста Брава &nbsp; Участок под отель 5* &nbsp; Великол…
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
12 700 м²
€ 6,000,000
Испания Коста Дорада провинция Таррагона &nbsp; Земля под отель &…
Земельные участки 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 330 м²
€ 2,000,000
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
Земельные участки 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
270 м²
€ 1,475,000
    Исключительная возможность построить  виллу в первой линии от пляжа в Кабо Роиг. В…
Земельные участки 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
420 м²
€ 1,300,000
   Виллы по Вашему размеру в Кабо Роиг. Это возможность постройки частной виллы по сво…
Земельные участкив Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
€ 4,500,000
Участок площадью 8.600 м2 в Вийямартин. Находится рядом с интернациональной школой  ";…
Земельные участкив Las Escalericas, Испания
Земельные участки
Las Escalericas, Испания
€ 3,750,000
 Участок  площадью  17.000.000 м2 в Сьюдад де Комуникасионес , Сан Мигель де Салинас. …
Земельные участки 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
220 м²
€ 645,000
 Дом в Кабо Роиг ,  на   побережье Ориуэла Коста в южной чати Коста Бланки,  находится…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 645,000
Сюжеты в Кабо Роид, я вкратце объясню здания, которые можно сделать в каждом. Участок 111 в …
Земельные участкив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Земельные участки
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
€ 600,000
Участок  с угловым расположением для постройки  жилья в  городе Сан Мигель де Салинас.…
Земельные участкив Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 3,500,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участкив Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
€ 375,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
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