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Земельные участки в Altea, Испания

16 объектов найдено
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участки 1 комната в Altea, Испания
Земельные участки 1 комната
Altea, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 225,000
Участок земли в эксклюзивной урбанизации Altea Hills с потрясающими видами на Средиземное мо…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 250,000
Отличное предложение! Замечательный участок для строительства одного или нескольких домов. О…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 188,000
Предлагаем вашему вниманию два земельных участка, плошадь одного из которых составляет 11.60…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 2,405,250
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 325,000
Предлагаем прекрасный участок с прудом и красивыми панорамными видами. Этот объект/участок …
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 285,000
Деревенский участок, чтобы построить дом в 400 м2 в нескольких минутах от старого города Алт…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 325,000
Предлагаем прекрасно расположенный земельный участок с восхитительными видами на горы, распо…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 225,000
Участок с южной ориентацией и невероятным видом. В его западной части есть зеленая зона, при…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 649,000
Шикарный участок под строительство виллы, уникальные размеры и расположение на высоте 450 ме…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
174 м²
€ 300,000
Если вы ищите уединенный рай, то этот вариант земельного участка вас обязательно заинтересуе…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 190,000
В продаже три красивых соединенных между собой участка с видом на море в тихом жилом районе …
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 530,000
Продаются вместе 3 участка с видом на море в элитной урбанизации Алтеа Хиллс с проектом и т…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 90,000
Срочно продаем просторный участок земли! Расположен в престижном районе недалеко от города А…
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
325 м²
€ 180,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные!
Земельные участки в Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 194,000
Предлагаем прекрасный участок с проектом под строительство дома 489 м2. Проект дома включает…
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