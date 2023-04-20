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Земельные участки в Цесисский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Ridzene, Латвия
Земельные участки
Ridzene, Латвия
€ 180,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участки в Цесис, Латвия
Земельные участки
Цесис, Латвия
€ 580,000
Отличное приобретение для бизнеса и инвестиций.Отличный участок земли в центре Юрмалы и всег…
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