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Греция
Аттика
периферия Аттика
Земельные участки в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
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52 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
420 м²
€ 160,000
Property Code. 14418 - Plot in Acharnes FOR SALE. Size: 420 sq.m, Price160.000 € George K…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
500 м²
€ 250,000
Property Code. 1522 - Plot FOR SALE in Attika - South Vari for €250.000. Discover the featur…
Земельные участки
Municipality of Saronikos, Греция
608 м²
€ 400,000
Код недвижимости. 1437 - Участок Саронида ПРОДАЕТСЯ. Размер: 608 кв.м, Цена 400.000 € ID: 14…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Property Code. 1303 - Plot in Kropia FOR SALE. Size: 1000 sq.m, Price1.000.000 € George K…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 100 м²
€ 100,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Земельные участки
Saronis, Греция
1 230 м²
€ 260,000
ID: # GTK021 - Kalyvia Thorikou, Lagonisi: угловой участок 1230 кв.м. при включении акра раз…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 000 м²
€ 450,000
ID: # GK005 - Афины - Юг, Vari - Varkiza: ДЛЯ ПРОДАЖИ участок самолета 1000см фасад. Он расп…
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
209 м²
€ 50,000
ID: # FG022 - Афины - Запад, Ахарнес: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 209см с длиной фасада 10м с…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок в районе Вула. Площадь участка составляет 321 кв.м. Имеется разр…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок в южном районе Афин, Вуле. Приморский район является одним из са…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
Земельные участки 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 601 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 504 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 335,000
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 305 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 265,000
Земельный участок находится в районе Саронида. Саронида- один из престижных южных пригородов…
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 535,000
Предлагаем вашемe внимаию земельный участок в уютном городке Марафонас, который находится на…
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 133,000
Продается земельный участок площадью 785 кв.м. в Аттике. Земельный участок расположен в райо…
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Аттике. Имеет великолепный вид на море. П…
Земельные участки 1 комната
lakka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 266,000
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 860,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. На территории колодец. Участок нах…
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1800 кв.м. в Аттике. На территории строени…
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 318,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в ра…
Земельные участки 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеАнависсос
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 612 кв.м. в Афинах. Земельный участок расположен в райо…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 812 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
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