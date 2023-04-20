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Земельные участки с видом на горы в Превеза, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
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