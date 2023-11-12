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Земельные участки в Превеза, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Риза, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Риза, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен земельный участок 15.000 кв.м в районе Като Риза на Эпире
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3300 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€2,13 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Спартохорион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
€380,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Спартохорион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5622 кв.м. в центральной Греции. На террит…
€370,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
€250,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
€250,000
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