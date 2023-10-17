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Земельные участки в Thessaloniki, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea
Asprvrysi, Греция
Площадь 1 445 м²
ID недвижимость. 581667 - Πυργιώτικα, собственность ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 1445 м2, -…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Asprvrysi, Греция
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости. 601569 - Участок для продажи в Асини-Маратиа для € 30.000. Откройте для се…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
Asprvrysi, Греция
Площадь 6 000 м²
Property Code. 1502 - Agricultural FOR SALE in Asini Drepano for €115.000 . Discover the fea…
Цена по запросу
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded
Asprvrysi, Греция
Площадь 10 833 м²
Код недвижимости. 58674 - Agricaltural Asini Drepano ДЛЯ ПРОДАЖИ. Размер: 10833 кв.м, Διαθέ…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Asprvrysi, Греция
Площадь 4 700 м²
Property Code. 60998 - Agricultural FOR SALE in Asini Marathia for €180.000 . Discover the f…
Цена по запросу
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain в Asprvrysi, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain
Asprvrysi, Греция
Площадь 8 000 м²
Property Code. 581289 - Agricultural land FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €29.000. Discov…
Цена по запросу
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