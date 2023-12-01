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Жильё в Martinsicuro, Италия

дома
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4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
€2,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
€330,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Villa Rosa, Италия
Квартира 2 спальни
Villa Rosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
ЕС-291019-2. Апартамент на продажу в городе Вилла Роза всего в 50 метрах от моряАпартамент н…
€125,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
€330,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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