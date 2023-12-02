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Жильё в Pineto, Италия

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Pineto, Италия
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
€270,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
€330,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
€330,000
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
€330,000
в месяц
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в Pineto, Италия
Квартира 2 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-126. АПАРТАМЕНТ В Г. ПИНЕТОПинето комплекс Посейдон. Квартира 2010 года , 57 кв м, террас…
€125,000
в месяц
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Red Feniks
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