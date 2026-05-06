Жилой квартал 3 pieces en exclusivite quartier florentine tel aviv

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Красивые 3 номера, идеально расположенные на улице Акишон, в самом сердце Флоренции, процветающей области, известной своей уникальной атмосферой, модными кафе, ресторанами, художественными галереями и близостью к Неве Цедек и центру города.
Характеристики собственности
54 м2 идеально оптимизированы
Солнечная терраса 10 м2
2-й этаж с лифтом
- 3 штуки
- Мамад (безопасная комната)
Идеально подходит для основной резиденции или аренды в одном из самых популярных районов Тель-Авива.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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