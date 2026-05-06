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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
08.08.2026
$1,63 млн
07.08.2026
$1,63 млн
06.08.2026
$1,63 млн
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11
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ID: 39687
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaZohar, 5

О комплексе

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Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь просторным и ярким фасадом Квартира 3 номера, 81 м2 + солнечная терраса 11 м2 Ориентация на юг и запад Он включает в себя главную спальню, ванную комнату с душем и отдельный туалет. Два лифта, подходящие для людей с ограниченной мобильностью, подвал и частная парковка в резиденции – Табу! Легкий доступ к центру города, в нескольких шагах от парка Яркон и сельской местности.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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