Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

Эксклюзивная продажа В жилом и зеленом районе Бавли 5 улица Зоар На 4-м этаже, наслаждаясь просторным и ярким фасадом Квартира 3 номера, 81 м2 + солнечная терраса 11 м2 Ориентация на юг и запад Он включает в себя главную спальню, ванную комнату с душем и отдельный туалет. Два лифта, подходящие для людей с ограниченной мобильностью, подвал и частная парковка в резиденции – Табу! Легкий доступ к центру города, в нескольких шагах от парка Яркон и сельской местности.