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Жилой квартал Rez de jardin florentine nord

Тель-Авив, Израиль
от
$9,68 млн
20.07.2026
$9,68 млн
20.07.2026
$967,600
;
7
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ID: 38355
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    ХаКишон, 18

О комплексе

Перевод
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Наземный сад на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от Шука Левинского и Ротшильда на севере Флоренции. Классифицированное здание для ремонта. Две комнаты. 38м2 + 40м2 сад. Мамад, тихий и яркий. С восточной стороны. Цена: 2,950,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rez de jardin florentine nord
Тель-Авив, Израиль
от
$9,68 млн
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