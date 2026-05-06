Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Ссылка NHR 105-4 Прекрасная 5-комнатная квартира в Герцлии Это девятиэтажное здание с красивым вестибюлем и подземной парковкой. Рядом с торговым центром города находится большой парк Герцлия и всего в 20 минутах езды от Тель-Авива. Промоутер имеет разрешение на строительство и банковскую гарантию. В этой программе также есть 4 квартиры.