Жилой квартал Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

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Исключительный пентхаус на продажу – район Неве Офер, Тель-Авив
Привилегированное место с панорамным видом
Этот пентхаус расположен к югу от Тель-Авива, в районе Неве Офер в полном обновлении. Расположенный на 14-м и верхнем этаже нового здания, он предлагает захватывающий вид на весь город, Бат-Ям и море.
Роскошное и светлое жилое пространство
Пентхаус площадью 142 м2 имеет большую светлую гостиную с современной американской кухней, идеально подходящую для приема. Ночная комната включает в себя 4 спальни, в том числе мамад и родительский люкс для большего комфорта и конфиденциальности.
Исключительная терраса с джакузи
Терраса площадью 102 м2, оборудованная джакузи, позволяет в полной мере насладиться средиземноморским климатом и открытыми вечерами.
Пентхаус 4 комнаты 142 м2 + 102 м2 терраса
Расположен на 14-м этаже
Mamad, подвал и два парковочных места
Джакузи и панорамный вид
Цена: 6,990.000 шекелей
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Тель-Авив, Израиль
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