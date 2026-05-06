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Жилой квартал Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,33 млн
12.08.2026
$2,33 млн
11.08.2026
$2,33 млн
;
10
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ID: 39803
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Исключительный пентхаус на продажу – район Неве Офер, Тель-Авив Привилегированное место с панорамным видом Этот пентхаус расположен к югу от Тель-Авива, в районе Неве Офер в полном обновлении. Расположенный на 14-м и верхнем этаже нового здания, он предлагает захватывающий вид на весь город, Бат-Ям и море. Роскошное и светлое жилое пространство Пентхаус площадью 142 м2 имеет большую светлую гостиную с современной американской кухней, идеально подходящую для приема. Ночная комната включает в себя 4 спальни, в том числе мамад и родительский люкс для большего комфорта и конфиденциальности. Исключительная терраса с джакузи Терраса площадью 102 м2, оборудованная джакузи, позволяет в полной мере насладиться средиземноморским климатом и открытыми вечерами. Пентхаус 4 комнаты 142 м2 + 102 м2 терраса Расположен на 14-м этаже Mamad, подвал и два парковочных места Джакузи и панорамный вид Цена: 6,990.000 шекелей Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,33 млн
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