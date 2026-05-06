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Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,738
;
9
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ID: 38296
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Перевод
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Ссылка: 6988 Исполнитель: Youd Zain Самостоятельная единица аренды – 2 комнаты Площадь поверхности: 50 м2 Полностью меблированный Кондиционер отремонтированный Все включено, кроме электричества Вход: 01/09/2026

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,738
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