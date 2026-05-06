Жилой квартал Dans les luxueuses tours

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Роскошная квартира 5 номеров в резиденции "Хадкель"
• На передней линии моря
• 215 м2 комфорта и роскоши
• Исключительно просторная 5-комнатная квартира
• Мамад
• беспрепятственный вид на море
• Рядом с пляжем
• Просторный и яркий
• Большая современная кухня
• 18 м2 солнечный Мирпесет с панорамным видом
• Стоящее здание с тренажерным залом
• Подвал и парковка
Хотите исключительного качества жизни? Не пропустите эту квартиру!
Идеально подходит для семей, любителей моря и всех, кто ищет элитную среду обитания.
Для получения дополнительной информации и организации визита, свяжитесь с нами.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
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