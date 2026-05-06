Жилой квартал Dans les luxueuses tours

Роскошная квартира 5 номеров в резиденции "Хадкель" • На передней линии моря • 215 м2 комфорта и роскоши • Исключительно просторная 5-комнатная квартира • Мамад • беспрепятственный вид на море • Рядом с пляжем • Просторный и яркий • Большая современная кухня • 18 м2 солнечный Мирпесет с панорамным видом • Стоящее здание с тренажерным залом • Подвал и парковка Хотите исключительного качества жизни? Не пропустите эту квартиру! Идеально подходит для семей, любителей моря и всех, кто ищет элитную среду обитания. Для получения дополнительной информации и организации визита, свяжитесь с нами.