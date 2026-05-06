  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Dans les luxueuses tours

Жилой квартал Dans les luxueuses tours

Ашдод, Израиль
от
$1,43 млн
08.08.2026
$1,43 млн
07.08.2026
$1,43 млн
06.08.2026
$1,43 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 39711
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    HaDekel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Роскошная квартира 5 номеров в резиденции "Хадкель" • На передней линии моря • 215 м2 комфорта и роскоши • Исключительно просторная 5-комнатная квартира • Мамад • беспрепятственный вид на море • Рядом с пляжем • Просторный и яркий • Большая современная кухня • 18 м2 солнечный Мирпесет с панорамным видом • Стоящее здание с тренажерным залом • Подвал и парковка Хотите исключительного качества жизни? Не пропустите эту квартиру! Идеально подходит для семей, любителей моря и всех, кто ищет элитную среду обитания. Для получения дополнительной информации и организации визита, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Нетания, Израиль
от
$1,93 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$7,992
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,55 млн
Жилой квартал 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Нетания, Израиль
от
$982,350
Жилой квартал Holyland beit vagan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$4,30 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Dans les luxueuses tours
Ашдод, Израиль
от
$1,43 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$609,390
Красивые 4 комнаты с видом на море в красивом здании
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Красивые 2 комнаты между Флорентиной и Яффой (Мошава Американе). 50 м2 + 7 м2 терраса. Аренда 7500 шекелей в месяц. Идеально подходит для ног!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Жилой квартал Rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$482,850
3-комнатный сад с красивым садом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации