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Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai

Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
;
8
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ID: 39764
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Александр Яннай, 4

О комплексе

Перевод
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Для продажи - Старый север - 82 м2 - 3 штуки 3-й этаж с лифтом - Балкон: 8 м2 - тройная экспозиция Восток/Запад/Юг - 2 ванные комнаты с душем Миклат в здании Продается меблированный Строительство Tama38/1 (отличная возможность для инвесторов) Ваад: 272 Арнона: 750

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Appartement design rue alexandre yanai
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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