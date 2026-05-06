Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Продается ✨ Маркетинговая цена: 1 890 000 Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это твоя возможность! Детали собственности: • 3 штуки 70 м2 построено • Частные парковочные места в Табу. • Поднять? • Подходит как для жилья, так и для инвестиций ? Улучшения, сделанные в квартире: ✔️ Полная замена сантехники ✔️ Новая плитка в ванной и туалете ? Дополнительные преимущества: ✔️ Отдельные туалеты для гостей ✔️ Большая просторная ванная комната с туалетом ✔️ Практическая и функциональная прачечная ? Квартира, сочетающая комфорт, расположение и отличный потенциал, идеально подходит для семей, молодых пар и инвесторов.