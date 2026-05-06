Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

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Продается
✨ Маркетинговая цена: 1 890 000
Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это твоя возможность!
Детали собственности:
• 3 штуки
70 м2 построено
• Частные парковочные места в Табу.
• Поднять?
• Подходит как для жилья, так и для инвестиций
? Улучшения, сделанные в квартире:
✔️ Полная замена сантехники
✔️ Новая плитка в ванной и туалете
? Дополнительные преимущества:
✔️ Отдельные туалеты для гостей
✔️ Большая просторная ванная комната с туалетом
✔️ Практическая и функциональная прачечная
? Квартира, сочетающая комфорт, расположение и отличный потенциал, идеально подходит для семей, молодых пар и инвесторов.
Местонахождение на карте
Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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