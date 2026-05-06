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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$619,920
;
6
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ID: 38274
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

О комплексе

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Продается ✨ Маркетинговая цена: 1 890 000 Ищете хорошую квартиру, чтобы жить или инвестировать? Это твоя возможность! Детали собственности: • 3 штуки 70 м2 построено • Частные парковочные места в Табу. • Поднять? • Подходит как для жилья, так и для инвестиций ? Улучшения, сделанные в квартире: ✔️ Полная замена сантехники ✔️ Новая плитка в ванной и туалете ? Дополнительные преимущества: ✔️ Отдельные туалеты для гостей ✔️ Большая просторная ванная комната с туалетом ✔️ Практическая и функциональная прачечная ? Квартира, сочетающая комфорт, расположение и отличный потенциал, идеально подходит для семей, молодых пар и инвесторов.

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$619,920
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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