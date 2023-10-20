Жилой квартал Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Очень редко!!! В резиденции Сарфати, rue Exodus, на пристани для яхт, 4 номера апартаментов с террасой 24 м2 с видом на море. Расположен на 5-м этаже, в здании 2 лифта, в том числе один из шабата. Квартира полностью отремонтирована, очень современная, в 50 метрах ходьбы от пляжа. Уведомление для ценителей