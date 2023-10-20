  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer

Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
;
20
ID: 33754
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Новый эксклюзивный Дом в Барне на улице Zvi Segal Земля около 550 квадратных метров Построено около 320 квадратных метров с арендным жильем около 106 квадратных метров 4 спальни на верхнем этаже и подвале другой комнаты не включают размещение. Идеальное расположение над другими виллами и очень тихое. Бассейн для коконинга. Немного о доме: открытые пространства «Hopen Spice», полностью оборудованная американская кухня и еще одна небольшая кухня, большие комнаты Координация: Дан: 054.623.33.43 Натаниэль: 052.353.01.45

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
