Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer

Новый эксклюзивный Дом в Барне на улице Zvi Segal Земля около 550 квадратных метров Построено около 320 квадратных метров с арендным жильем около 106 квадратных метров 4 спальни на верхнем этаже и подвале другой комнаты не включают размещение. Идеальное расположение над другими виллами и очень тихое. Бассейн для коконинга. Немного о доме: открытые пространства «Hopen Spice», полностью оборудованная американская кухня и еще одна небольшая кухня, большие комнаты Координация: Дан: 054.623.33.43 Натаниэль: 052.353.01.45