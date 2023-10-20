Жилой квартал Villa a renover potentiel construction

В Guivat Chaoul, тихая и центральная, двухэтажная вилла со строительным потенциалом и садом. Подходит как для человека, так и для учреждения (школы, синагоги и т.д.). Вилла теперь разделена на две трехкомнатные квартиры, каждая с независимым входом. Земля 190 м2. Эксклюзивная Хадасса, агентство Такам.