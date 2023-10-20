Жилой квартал Charmant appartement au centre de tel aviv

Расположенная на очаровательной улице Руппин, эта недвижимость предлагает тихую и зеленую среду в самом сердце Тель-Авива. Он находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Гордон и основных развлекательных и развлекательных заведений города. Эта просторная квартира, расположенная на 3-м этаже 4-этажного интимного здания, простирается примерно на 110 квадратных метров. Он имеет три полных экспозиции естественного света, чистый и современный дизайн и много дневного света. Квартира включает в себя большую жилую площадь, открытую кухню, оборудованную современной техникой, и три спальни, включая родительский люкс.