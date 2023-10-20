  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 33505
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 5 номеров, превращенная в 4 для продажи в Ашдоде в новом районе «МАР». Высота 4 метра под потолком, парковка кондиционера, терраса 30 м2 с видом на море. Высокий этаж в резиденции с 3 лифтами, включая один из Шаббата недалеко от моря, школы, автобусы,

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Тель-Авив, Израиль
от
$6,27 млн
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Жилой квартал Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ашкелон, Израиль
от
$648,945
Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Ашдод, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Жилой квартал Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$548,625
Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде. Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал. Описание: Щедрая площадь 122 м2 Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий па…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации