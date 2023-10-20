Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
от
$993,795
;
7
ID: 33517
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов. В недавнем бутик-здании откройте для себя эту квартиру чистой, тихой и полной характера: Яркая гостиная с выходом на небольшой балкон и беспрепятственным видом Современная и практичная американская кухня 2 спальни, в том числе мастер-люкс и мамад Современный туалет Расположен на 2-м и верхнем этаже, с полной крышей (над квартирой) Кондиционер в каждой комнате В настоящее время арендовано, доступно быстро Без лифта, очень низкая нагрузка на копроприет ???? Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходит для жизни в Иерусалиме с шармом и подлинностью или для безопасного инвестирования в недвижимость в районе с высоким спросом на аренду.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации