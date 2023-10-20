Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов. В недавнем бутик-здании откройте для себя эту квартиру чистой, тихой и полной характера: Яркая гостиная с выходом на небольшой балкон и беспрепятственным видом Современная и практичная американская кухня 2 спальни, в том числе мастер-люкс и мамад Современный туалет Расположен на 2-м и верхнем этаже, с полной крышей (над квартирой) Кондиционер в каждой комнате В настоящее время арендовано, доступно быстро Без лифта, очень низкая нагрузка на копроприет ???? Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходит для жизни в Иерусалиме с шармом и подлинностью или для безопасного инвестирования в недвижимость в районе с высоким спросом на аренду.