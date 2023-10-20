Жилой квартал Appartement de charme a vendre a nahlaot avec propriete du toit jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В самом сердце Нахлаота, оживленного и подлинного района Иерусалима, известного своей общинной жизнью, синагогами, теплой атмосферой и непосредственной близостью к Шуку Махане Иегуде и центру города. Очень востребованное обращение как религиозных семей, так и инвесторов.
В недавнем бутик-здании откройте для себя эту квартиру чистой, тихой и полной характера:
Яркая гостиная с выходом на небольшой балкон и беспрепятственным видом
Современная и практичная американская кухня
2 спальни, в том числе мастер-люкс и мамад
Современный туалет
Расположен на 2-м и верхнем этаже, с полной крышей (над квартирой)
Кондиционер в каждой комнате
В настоящее время арендовано, доступно быстро
Без лифта, очень низкая нагрузка на копроприет
???? Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходит для жизни в Иерусалиме с шармом и подлинностью или для безопасного инвестирования в недвижимость в районе с высоким спросом на аренду.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно