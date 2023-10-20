  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Vue sur la mer

Жилой квартал Vue sur la mer

Нагария, Израиль
от
$705,375
;
9
Оставить заявку
ID: 33747
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Ахзив — 5 великолепных номеров на продажу Великолепный вид на море 125 м2 + терраса 20 м2 (вид на море) Лифт • Парковка • Мамад

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Жилой квартал Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Нетания, Израиль
от
$1,51 млн
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$705,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Яркая и полностью отремонтированная квартира на Кирьят Йовел Джерусалим С очень большой террасой и перголой, идеально подходит для большой сукки
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Показать все Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
БЖ RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui представляет Вам эксклюзивно, в категории «СОЛЛЕКЦИЯ» уникальную квартиру, пешком рядом с морем! Характеристики: Дуплекс площадью 70 м2 из 3 элитных номеров с красивыми материалами; - Яркая гостиная с выходом на большую террасу-веранда площадью 35 м2, - …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Показать все Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ашкелон, Израиль
от
$862,125
Мини-Пентхаус Строительный цех 5 специальных стажировок
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации