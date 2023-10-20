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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda

Иерусалим, Израиль
от
$924,161
15.04.2025
$924,161
02.04.2025
$941,015
;
5
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ID: 25563
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай. 4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира. Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет. Потенциал сделать его 5 штук. Очень серьезные продавцы. Бесплатно.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$924,161
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