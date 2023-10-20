Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda

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В центре города Иерусалима, недалеко от Чоук Махане Иегуда и Трамвай.
4 комнаты площадью 98,5 м2, очень солнечная и очень тихая квартира.
Великолепный вид на каждое окно парка и кенесет.
Потенциал сделать его 5 штук.
Очень серьезные продавцы.
Бесплатно.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Продается в тихом и буколическом районе Арнонского района, 4-комнатная квартира, 90м2, на первом этаже, в небольшом кондоминиуме, балконе, погребе, парковке.
Рядом с общественным транспортом, коммерческий район Талпиот.
окружающая среда 3650000 шекели
В эксклюзивности RE/MAX Hadera представляет вас в категории «COLLECTION», великолепная 8-комнатная вилла, расположенная в Бейт-Элиэзере, в нескольких минутах от парка, на одной из самых красивых жилых улиц Хадеры.
Характеристики:
- Огромный участок площадью 700 м2 (очень редко!),
Жилая площ…