Жилой квартал Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

Раанана, Израиль
от
$4,734
;
5
ID: 33381
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Дуплексная садовая земля мыслится как дом в городе. Жилое пространство площадью 150 м2 простирается на два уровня, с реальным разделением между жилыми помещениями и ночными помещениями. Гостиная открывается прямо в частный сад площадью 100 м2, что позволяет вам в полной мере наслаждаться природой ежедневно. В собственности есть 2 ванные комнаты и 3 туалета, для жидкой и функциональной организации. Квартира, которая предлагает пространство и сад, с духом дома.

Раанана, Израиль
