  4. Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Жилой квартал Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Раанана, Израиль
от
$3,92 млн
;
5
ID: 33411
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Français Français
Красивый дом с 7 комнатами с бассейном. Большие объемы, частный лифт. Хороший сад. Тихий район и поиск. К востоку от Раананы

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

