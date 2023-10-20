  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
10
ID: 33571
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эксклюзивная новинка для Bnei Moshe 14 6-й этаж, открытый вид, 4 просторных номера, лифт и парковка в Табу, солнечная терраса и общий номер Квартира площадью около 103 м2 с дополнительной солнечной террасой 8 м2, откуда открывается беспрепятственный вид Полное архитектурное проектирование и реконструкция (плотниц, паркетных полов, кухни Ziv, москитных сеток и т. Д.) Яркий, элегантный и просторный Индивидуальная парковка в Табу и площадь для посетителей Хорошо сохранившееся здание: напольное отопление, горячая вода 24/7 Мамад наверху и общий приют Качественная среда обитания и школы поблизости

Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
