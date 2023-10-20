Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эксклюзивная новинка для Bnei Moshe 14
6-й этаж, открытый вид, 4 просторных номера, лифт и парковка в Табу, солнечная терраса и общий номер
Квартира площадью около 103 м2 с дополнительной солнечной террасой 8 м2, откуда открывается беспрепятственный вид
Полное архитектурное проектирование и реконструкция (плотниц, паркетных полов, кухни Ziv, москитных сеток и т. Д.)
Яркий, элегантный и просторный
Индивидуальная парковка в Табу и площадь для посетителей
Хорошо сохранившееся здание: напольное отопление, горячая вода 24/7
Мамад наверху и общий приют
Качественная среда обитания и школы поблизости
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
