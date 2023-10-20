Жилой квартал Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Эксклюзивная новинка для Bnei Moshe 14 6-й этаж, открытый вид, 4 просторных номера, лифт и парковка в Табу, солнечная терраса и общий номер Квартира площадью около 103 м2 с дополнительной солнечной террасой 8 м2, откуда открывается беспрепятственный вид Полное архитектурное проектирование и реконструкция (плотниц, паркетных полов, кухни Ziv, москитных сеток и т. Д.) Яркий, элегантный и просторный Индивидуальная парковка в Табу и площадь для посетителей Хорошо сохранившееся здание: напольное отопление, горячая вода 24/7 Мамад наверху и общий приют Качественная среда обитания и школы поблизости