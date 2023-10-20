  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Top affaire

Жилой квартал Top affaire

Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
;
Жилой квартал Top affaire
1
ID: 33468
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Отличная сделка в новом здании Рядом с легким трамваем, с великолепным видом Красивая терраса Рядом со всеми магазинами Возможность не упустить!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Top affaire
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
