Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Квартира 3 номера, 71 м2, полностью отремонтирована - расположена в стратегическом месте между улицами Кинг-Джордж и Безалл, в месте встречи районов Рехавия и Нахлаот, и в нескольких минутах ходьбы от рынка Махане Иегуда. Терраса 7 м2, на 4 этаже с лифтом. Очень светлая квартира, включая родительский люкс. Новая и оборудованная кухня: почти все интегрировано (включая холодильник), много шкафов и 2 раковины. новые интегрированные настенные шкафы в гостиной, спальнях и прихожей. Электрические жалюзи и бронированные двери
Цена: 3800000sh
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
