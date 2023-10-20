Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса Пол: 1 из 7 Части: 4 3 спальни 2 ванные комнаты Парковка: 2 Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной квартире в самом сердце Тель-Авива. Расположенная на Гордон-стрит, эта недвижимость предлагает идеальный городской образ жизни - всего в нескольких минутах ходьбы от кафе, ресторанов, пляжей, отелей, синагог, спортзалов и супермаркетов. Все, что вам нужно ежедневно, находится в пределах досягаемости. Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами сейчас, чтобы организовать визит.