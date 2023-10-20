  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
20.02.2026
$2,98 млн
09.04.2025
$2,67 млн
;
5
ID: 25716
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса Пол: 1 из 7 Части: 4 3 спальни 2 ванные комнаты Парковка: 2 Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной квартире в самом сердце Тель-Авива. Расположенная на Гордон-стрит, эта недвижимость предлагает идеальный городской образ жизни - всего в нескольких минутах ходьбы от кафе, ресторанов, пляжей, отелей, синагог, спортзалов и супермаркетов. Все, что вам нужно ежедневно, находится в пределах досягаемости. Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами сейчас, чтобы организовать визит.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Special investisseurs
Ашкелон, Израиль
от
$373,065
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$846,450
Жилой квартал Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Жилой квартал Bureau a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,330
Расположен в самом востребованном районе Иерусалима, в аутентичном, пастырском и тихом комплексе. Большое основное пространство Зал заседаний 63 м2 9 отдельных офисов с окнами, от 11 до 17 м2 каждый Хорошо сохранившийся лифт Вариант парковки Добавить НДС
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Продается В красивом комплексе Бецалель с тренажерным залом и охраной Рядом с пляжем, Шук и Шеинкин 2 комнаты просторные 60 м2 Очень красивый балкон 8м2 4 этаж с лифтом Подземная парковка 4 800 000 Нис
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Показать все Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$899,745
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации