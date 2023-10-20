Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА
Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса
Пол: 1 из 7
Части: 4
3 спальни
2 ванные комнаты
Парковка: 2
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной квартире в самом сердце Тель-Авива. Расположенная на Гордон-стрит, эта недвижимость предлагает идеальный городской образ жизни - всего в нескольких минутах ходьбы от кафе, ресторанов, пляжей, отелей, синагог, спортзалов и супермаркетов. Все, что вам нужно ежедневно, находится в пределах досягаемости.
Цена: IL 9 500 000
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы организовать визит.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно