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Жилой квартал Haut standing

Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
02.03.2025
$2,81 млн
10.02.2025
$2,77 млн
01.01.2025
$2,78 млн
;
2
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ID: 24053
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Лицом к Баке - Роскошный пентхаус, здание магазина, лифт, терраса / сукка 60 м2, вид на старый город, очень тихая улица, инвестированный

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Haut standing
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
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