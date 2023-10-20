Жилой квартал Appartement 5 5 pieces 120m2 bayit vegan jerusalem

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Квартира 5,5 номеров 120м2 Байит Веган Иерусалим
2 террасы площадью 7 м2, включая сукку, Работы, которые планируется
Гостиная, столовая, кухня
4 спальни, 1 ванная комната, 2wc, кондиционер, радиаторы, демпфер, ставни,
Крытая парковка, лифт Chabat, доступ для инвалидов
Два входа.
Тама 38 вскоре, с добавлением 25м2 и террасой, которая даст квартиру из 8 штук,145м2 с дополнительной террасой
Цена: 4.100,000sh
Эта цена не включает агентские сборы, которые составляют 2% без учета налогов.
Для получения дополнительной информации или для организации визита, пожалуйста, позвоните нам по адресу: Симон
Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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